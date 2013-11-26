Российская пресса о событиях в Украине: Европа снова проиграла

Российская пресса, комментируя события в Украине, рассказывает о массовых волнениях граждан, а также о роли Москвы и Брюсселя в этих событиях.

Об этом сообщает Русская служба ВВС.

"Ведомости": "ЕС не может допустить, чтобы его амбициозная политика на восточном направлении так жалко провалилась. Получается, что ни с одной из шести стран "партнерства" не удалось наладить прочные союзнические отношения. ЕС не хочет быть проигравшей стороной", - заявил директор научных программ Российско-германского форума Александр Рар.

"Российская газета": "Европа: похищение Украины не состоялось".

В статье этого официального издания российской власти рассказывается об акции сторонников евроинтеграции в Киеве и попытке штурма Кабмина.

"Евросоюз стал главным советником и вдохновителем украинской оппозиции", - отмечает издание.

Также обозреватели газеты акцентируют внимание на том, что никто из политических оппонентов власти не оспаривал тот факт, что жителям Украины предлагают соглашение, которое сделает украинцев "нищими" в Европе.

"Коммерсантъ".

Отказ Украины от евроинтеграции привел к новому обострению в отношениях ЕС и России. Руководство Евросоюза обвинило Москву в давлении на Киев и заверило, что ЕС по-прежнему надеется подписать с Украиной соглашение об ассоциации.

Причем ЕС даже готов уже не выставлять освобождение Юлии Тимошенко в качестве обязательного условия.

Власти Украины также не спешат сжигать все мосты с Брюсселем. Источники издания в Администрации Президента Украины уверяют, что Киев еще может вернуться к идее подписания документов в Вильнюсе.

"Независимая газета".

По данным издания, в Евросоюзе надеются, что 100-тысячный митинг, состоявшийся в воскресенье в Киеве, и начавшаяся бессрочная акция в поддержку евроинтеграции повлияют на мнение украинского лидера.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее решение Киева о приостановке евроинтеграции в западных СМИ говорили о "плохом расчете": в результате РФ и Путин с помощью "дубинки" сумели добиться своего, - отмечают, среди прочего, европейские журналисты.