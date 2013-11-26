Сын Януковича рассказал, в каком направлении развиваться Украине

Сын Президента, нардеп Виктор Янукович-младший уверен, что Украина должна быть сильным и самодостаточным государством и строить свою международную политику без лишних подсказок.

Об этом он рассказал в интервью "Вестям", отвечая на вопрос, какое направление должна выбрать Украина - Таможенный Союз или ЕС.

"У меня есть по этому поводу позиция, которую я не меняю уже много лет. Украина должна быть сильным и самодостаточным государством. И со всеми нашими партнерами мы должны сотрудничать на паритетных условиях", - поделился мнением нардеп.

"Уверен, что Украина имеет право без лишних подсказок со стороны, самостоятельно строить свою международную политику. С геополитической точки зрения у меня вызывают удивление советы других стран, как нам дальше жить", - подчеркнул он.

"У всех есть свои интересы, и каждый выбирает свои методы, как их отстаивать. Сейчас для Украины главное — сохранить свое единство. Я считаю, мы должны иметь контакты со всеми, но развиваться в нужном нам направлении", - резюмировал Виктор Янукович-младший.

Ранее "Главред" сообщал, что в понедельник, 25 ноября к украинцам обратился Президент Виктор Янукович, который заявил: "У нас никто не украдет мечту об Украине равных возможностей, о европейской Украине. Так же, как никто не столкнет нас с праведной дороги, которая ведет к этой мечте".