Кравчук защитил Януковича: не стоит его винить в срыве Ассоциации

Неготовность Украины к подписанию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом оказалась следствием неправильной организации экономики страны на протяжении многих лет.

Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью "Главкому".

"Можно сейчас обвинять всех – Януковича, Азарова и так далее. Но тогда надо было бы обвинять всех президентов, всех премьеров, всех руководителей органов власти, в том числе и руководителей предприятий, которые ориентировали свои производственные мощности на другие рынки и не думали о качестве продукции, которая бы соответствовала высоким стандартам, и могла бы конкурировать на Западе", - подчеркнул он.

Также Кравчук заявил, что Украина оказалась не готова переориентировать свой рынок.

"Мы оказались перед фактом неготовности, перед фактом передачи России возможности влиять на Украину очень легко и просто – через таможенную границу", - отметил политик.

При этом он также подчеркнул, что на сегодняшний день давление России на Украину очень сильное.

"Сколько было только заявлений! Даже оскорбительных, и по отношению к Президенту Украины, и по отношению к правительству Украины. Там говорилось, что правительство обманывает свой народ, ведет его к беде – это о ЕС. Это открыто говорилось: либо вы с нами, или идите в Брюссель, и там берите кредит, мы вам ничего не дадим", - сказал он.

Напомним, подписание Соглашения об ассоциации с Украины и Евросоюза планировалось на на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе 28-29 ноября.

Однако на прошлой неделе Кабмин решил приостановить подготовку документа, что спровоцировало волну протестов в стране.

Также напомним, как сообщал "Главред", ранее, комментируя приостановку евроинтеграции Украины, Кравчук отметил, что не припомнит случая, когда Россия выполняла свои обязательства.

Фото: "Сегодня"