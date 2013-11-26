Сотни активистов Евромайдана двинулись в сторону Кабмина

Во вторник, 26 ноября, колонна из 200 участников Євромайдана двинулась от палаточного городка на Европейской площади в сторону Кабмина.

Движение транспорта на Грушевского частично перекрывалось из-за прохождения колонны, сообщает ТСН.

По данными издания, в самом городке остается еще 200 человек. Жители городка собирают мусор. Их время от времени призывают не расходиться.

Один из участников акции сообщил, что заседание Кабмина запланировано на среду, поэтому "все организационные ресурсы" сейчас задействованы экономно.

Ранее "Главред" сообщал, что вечером 25-го ноября в палаточном городке Евромайдана на Крещатике происходили драки митингующих с "Беркутом" (видео), потом активисты киевского Евромайдана танцевали под песни Русланы, а также согревались, хором исполняя Гимн Украины.