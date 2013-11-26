Студенты объявили забастовку и массово вышли евромайданы

В Киеве и Ужгороде студенты объявили забастовку и, вместо лекций, будут проводить время на евромайданах.

Об этом сообщает "Украинская правда".

В Киеве о начале забастовки объявили студенты Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Начало акции – 26 ноября в 11:30. Студенты намерены пройти маршем от здания академии к университету имени Шевченко – для поиска единомышленников в других вузах столицы.

Также о начале забастовки заявили студенты Ужгородского национального университета – они создали соответствующие группы в социальных сетях.

Напомним, как сообщал "Главред", 21 ноября Кабмин заявил о решении остановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

Это решение вызвало протесты на улицах украинских городов, которые сразу же получили название "евромайданы".

Отметим, что 25 ноября студенты Ивано-Франковска заявили о бессрочной забастовке.