Под Кабмином активисты Евромайдана потребовали отставки Азарова

Во вторник, 26 ноября, колонна из около 150 участников киевского Евромайдана прошла от палаточного городка на Европейской площади до здания Кабмина с требованием отставки премьера Николая Азарова.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина"

Активисты развернули флаги Евросоюза, Украины, партии "Батькивщина" и плакат с надписью "Да евроинтеграции".

Акция проходит мирно, никто не пытается прорваться ближе к зданию. В палаточном городке на Европейской площади остается около 200 чел. Их время от времени призывают не расходиться, чтобы власть не ликвидировала еврогородок.

Один из выступающих со сцены напомнил, что сейчас "все организационные ресурсы" задействованы экономно, чтобы использовать их в полную силу в среду, когда планируется заседание Кабмина.

Ранее "Главред" сообщал, что 21 ноября украинский Кабмин заявил: что ради налаживания отношений с Россией и другими странами СНГ, а также обеспечения национальной безопасности Украина приостанавливает работу над процессом подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Как говорится в решении Кабмина, это было сделано для обеспечения национальной безопасности и восстановления производства и торгово-экономических отношений с Россией и другими странами СНГ.

Фото: tsn.ua