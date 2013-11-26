После драки у машины СБУ на Евромайдане возбуждено уголовное производство

После драки на Европейской площади, которая произошла у машины СБУ, возбуждено уголовное производство за препятствование деятельности правоохранительных органов.

Об этом сообщает УНИАН.

Производство открыто по статье 343 "препятствование деятельности сотрудникам правоохранительных органов Уголовного кодекса Украины".

Дальнейшее расследование по делу будут вести органы прокуратуры.

Напомним, как сообщал "Главред", 25 ноября возле Европейской площади митингующие устроили штурм микроавтобуса, в котором, по их словам, сидели вооруженные правоохранители и вели прослушку.

Позже в пресс-службе СБУ сообщили, что в машине, задержанной возле митинга на Европейской площади вечером 25 ноября, находились сотрудники СБУ.

"В транспортном средстве, задержанном митингующими, находились сотрудники СБУ, которые, в соответствии со своей компетенцией, выполняли задачу по выявлению с помощью технических средств, радиоканалов возможного управления взрывными устройствами в местах массового скопления людей", - отметили в спецслужбе.

Также представители СБУ подчеркнули, что подобные меры всегда принимаются в рамках обеспечения антитеррористической безопасности во время всех массовых акций.

В спецслужбе также заявили, что отдельные граждане "своими дерзкими действиями повредили транспортное средство, технику, которая была в нем, а также нанесли телесные повреждения сотрудникам ведомства при исполнении ими служебных обязанностей, применив, в том числе, слезоточивый газ".

Представители СБУ отметили: "это заявление следует рассматривать как официальное сообщение и оно должно объективно и всесторонне расследоваться соответствующими правоохранительными органами".

Видео: ТСН