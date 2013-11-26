СМИ назвали дату выхода в эфир телеинтервью Януковича

Интервью Президента Виктора Януковича, в котором обещал ответить на все вопросы, украинским телеканалам выйдет в эфир в среду, 26 ноября.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает "Коммерсантъ Украина".

Как пишет издание, интервью будет записано сегодня, а выйдет в эфир в среду.

Ранее "Главред" сообщал, что Янукович вчера выступил с обращением к украинскому народу, в котором заявил: "У нас никто не украдет мечту об Украине равных возможностей, о европейской Украине. Так же как никто не столкнет нас с праведной дороги, ведущей к этой мечте".

"Мы много прошли, и еще немало нам пройти предстоит. Наиболее сложным на этом пути были, есть и всегда будут экономические проблемы", - подчеркнул Президент.

Полный текст и видео обращения Януковича смотрите здесь.