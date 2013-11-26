"Батькивщина" требует освободить Тимошенко: ее жизни грозит опасность

ВО "Батькивщина" считает, что украинские власти прибегли к полной изоляции Юлии Тимошенко, что свидетельствует об их полной агонии. Партия потребовала освобождения экс-премьера, ведь ее жизни грозит опасность.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы партии.

"Если на прошлой неделе политических соратников не пустили к Юлии Тимошенко, придумав историю о ее мифическую болезнь, то теперь, ради изоляции лидера оппозиции, власти ввели карантин во всем городе", - говорится в заявлении.

"Лидера оппозиции лишили возможности узнавать о том, что происходит в стране, и держать связь со своей партией. Власть отказала Тимошенко даже в свиданиях с дочерью и адвокатами", - отметили в "Батькивщине".

"Именно поэтому, протестуя против такого циничного и подлого поведения власти и требуя подписания Соглашения об ассоциации с ЕС в Вильнюсе, наш лидер Тимошенко объявила голодовку", - напомнили в партии.

"Мы знаем, какой мужественной женщиной является Тимошенко и на какие шаги она способна пойти ради будущего Украины. Но мы также осознаем, что ее организм ослаблен длительной болезнью и псевдолечением, которое навязывает официальная система здравоохранения. Сегодня стоит вопрос о реальной угрозе жизни Тимошенко", - говорится в заявлении.

"Поэтому "Батькивщина" жестко требует от власти: положить конец издевательствам над Тимошенко, прекратив ее полную изоляцию и освободить Тимошенко, а также выполнить требование нашего лидера и миллионов украинцев и подписать Соглашение об ассоциации с ЕС", - отмечается в документе.

Ранее "Главред" сообщал, что вчера Тимошенко объявила бессрочную голодовку с требованием к украинским властям подписать Соглашение об ассоциации с ЕС, а также из подручных средств смастерила флаг Евросоюза.