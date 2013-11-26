Табачник призвал митингующих студентов не поддаваться эмоциям

Министр образования и науки Дмитрий Табачник призвал студентов не поддаваться на провокации.

Соответствующее заявление Минобразования распространило 26 ноября, передает ZN.UA.

"Дорогие друзья! Вы – залог развития процветающей Украины. Обращаюсь к вам как к сформированным личностям, которые умеют анализировать ситуацию и делать выводы. Лишь общими усилиями и путем конструктивного диалога можно достичь результатов", - подчеркнул Табачник.

Министр призвал студентов жить не одними эмоциями.

"Несмотря на молодость, живите не только эмоциями, но и прислушивайтесь ко всем аргументам. Сами анализируйте факты – они доступны", - призвал он.

Также министр призвал студентов не поддаваться на провокации "горячих голов".

"Когда "горячие головы" будут толкать вас на какие-то противоправные действия, надеюсь, что вы найдете силы и мужество не поддаваться на провокации. Не нарушайте общественный порядок. Помните о своих родителях и близких, которые всегда переживают за вас. Будьте осторожными и внимательными! Берегите себя! У вас впереди большая жизненная дорога и вам самым надо выбирать ее направление и движение", - заявил министр.

Напомним, как сообщал "Главред", студенты трех вузов – Киево-Могилянской академии, Ужгородского и Ивано-Франковского национальных университетов - объявили забастовку и вышли на евромайданы своих городов.