Как активисты Евромайдана требовали отставки Азарова: опубликованы фото и видео

Во вторник, 26 ноября, около 150 участников Евромайдана устроили пикет под зданием Кабмина с требованием об отставке премьера Николая Азарова.

Сегодня под Кабмином уже нет кордона из "Беркута", как вчера. Вместо этого там стоят несколько десятков обычных милиционеров, сообщает "Сегодня".

Издание пишет, что "беркутовцев" почти не видно, хотя несколько бойцов находится неподалеку от входа в Кабмин. Под зданием правительства стоят автобусы, в них видны силуэты силовиков.

Митингующие пели гимн Украины, люди звонили в колокольчик и скандировали "Милиция с народом!".

Ранее "Главред" сообщал, что 24 ноября акция Евромайдан собрала от 100 до 150 тыс. человек, требовавших заключения Соглашения об ассоциации с ЕС.

Фото: vk.com/Мария Барилотти, видео tsn.ua