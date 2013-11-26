Пресс-секретарь Луценко заявила о взломе своей почты, Twitter и Facebook

Сегодня, 26 ноября, о взломе своей электронной почты и страниц в социальных сетях заявила пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган.

Об этом сообщает "Украинская правда".

"Взломана моя почта, Twitter и Facebook. С 11:45 мои аккаунты в соцсетях являются недействительными. Прошу все сообщения с 11:45 от моего имени и пресс-службы Третьей украинской республики считать пока что недействительными", - заявила она

Также Сарган отметила, что информацию о голодовке Луценко, которая была распространена от ее имени, является неправдивой.

"Информация о якобы голодовке Юрия Луценко является неправдивой. Луценко находится вместе со студентами Киево-Могилянской академии, и примет участие в пешем марше к Красному корпусу университета Шевченко", - сообщила она.

О взломе электронных почтовых ящиков заявили и в УДАРе: по данным пресс-службы, был взломан аккаунт Виталия Кличко в Facebook и ВКонтакте, а также официальный сайт партии.

"Утром "положили" горячую телефонную линию, только что взломали партийный сайт и опять страницу Виталия Кличко. Новость последняя на сайте – фейковая. Просьба к коллегам не публиковать", - заявила пресс-секретарь Кличко Оксана Зиновьева.