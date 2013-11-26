Тюремщики не пустили дочь к голодающей Тимошенко

У соратников Юлии Тимошенко нет информации о состоянии ее здоровья после того, как она объявила голодовку. В понедельник вечером и во вторник утром дочь Тимошенко Евгению тюремщики не пустили к матери на свидание, мотивируя это тем, что в Харькове введен карантин в связи с эпидемией ОРЗ и гриппа.

Об этом защитник экс-премьера Сергей Власенко рассказал РИА Новости.

"Евгению не пустили на свидание, поэтому мы пока не знаем, в каком Юлия Владимировна состоянии", — сказал Власенко, выразив надежду, что Евгении все же удастся увидеться с Тимошенко позднее во вторник.

Власенко добавил, что по его данным, в понедельник к другим заключенным Качановской колонии, за которой формально числится Тимошенко, находящаяся на лечении в одной из больниц Харькова, пускали посетителей.

"Насколько мне известно, вчера в Качановской колонии в нормальном режиме проходили и краткосрочные и долгосрочные свидания, то есть это очередное искусственное ограничение для Тимошенко", — подчеркнул он.

Ранее "Главред" сообщал, что в понедельник, 25 ноября, Тимошенко объявила бессрочную голодовку с требованием к украинским властям подписать Соглашение об ассоциации с ЕС, а также из подручных средств смастерила флаг Евросоюза.

А сегодня "Батькивщина" потребовала освобождения экс-премьера, поскольку жизни Тимошенко грозит опасность.