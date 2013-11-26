Российский телеканал: Евромайдан проплачен, митингуют "наемники"

Российский государственный телеканал "Россия-1" в вечернем выпуске новостей 25 ноября предложил свою версию событий на Евромайдане в Киеве.

Сюжет российских журналистов назывался "Евромайдан 2013 – технология европровокаций", передает ТСН.

В ролике говорится о том, что бойцы "Беркута" были вынуждены защищаться и применить слезоточивый газ после соответствующих провокаций со стороны активистов Евромайдана.

Также в сюжете отмечено, что слезоточивый газ первыми запустили люди в спортивных костюмах. Также в сюжете рассказывается, что таким провокациям оппозиционеров обучают на специальных семинарах грантового фонда, которые проводятся в посольстве США.

В материале указано также, что на Евромайдане очень много наемников, которые митингуют за деньги и отмечают, что интернет кишит такими сообщениями.

В конце сюжета появляется комментарий одного из таких наемников – он на камеру признается, что пришел на Евромайдан за деньги.

Отметим, выход этого сюжета развязал настоящий скандал, поскольку, как выяснилось, комментарий наемника, который якобы записали российские журналисты, был вырезан из видео украинского "24 канала".

Позже шеф-редактор украинского канала Иван Пинчук опроверг заявления российских журналистов и выложил в Сеть полную версию материала, в котором речь идет о противниках евроинтеграции, которых собирают за деньги.

Стоит отметить, что в социальных сетях действительно размещено множество объявлений о поиске желающих поучаствовать в проплаченных митингах: все они одинакового содержания.

Напомним, ранее студенты некоторых вузов приняли решение объявить забастовку, чтобы участвовать в евромайданах.

Позже было обнародовано обращение министра образования Дмитрия Табачника, который призвал студентов не поддаваться на провокации и анализировать факты.