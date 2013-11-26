Евромайдан в Киеве: 1500 студентов университета Шевченко объявили забастовку

Во вторник, 26 ноября, студенты Киевского нацуниверситета Шевченко присоединились к акции Евромайдан. Они последовали примеру студентов Киево-Могилянской академии и тоже объявили забастовку.

Об этом сообщает "Украинская правда".

По информации издания, 1500 студентов КНУ присоединились к бастующим студентам Могилянки. Они объединились возле памятника Шевченко и планируют отправиться на Европейскую площадь, где проходит бессрочная акция протеста против сворачивания евроинтеграции. Также к ним присоединились около 50 студентов Львовского национального университета, которые автобусом добрались до Киева.

Как пишет издание, студентов отпустил ректорат. Забастовка объявлена официально.

Ранее "Главред" сообщал, что студенты нескольких вузов объявили забастовку и, вместо лекций, будут проводить время на евромайданах. Бастуют Киево-Могилянская академия и Ужгородский национальный университет.

Также напомним, что глава Минобразования и науки Дмитрий Табачник призвал митингующих студентов не поддаваться на провокации и анализировать факты.

Фото: pravda.com.ua, видео: radiosvoboda.org