Азаров: Россия не обещала Киеву никаких кредитов за остановку евроинтеграции

Никаких кредитов Москвы в обмен на остановку евроинтеграции Украины обещано не было.

Об этом заявил премьер-министр Николай Азаров, комментируя решение Кабмина, передает РИА Новости.

В частности, отвечая на вопрос о договоренностях Киева и Москвы по новым кредитам России, Азаров ответил, что их "конечно, нет".

Напомним, что после заявления правительства о приостановке подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС, в СМИ появилась версия про обещание России дать Украине большой кредит.

Как сообщал "Главред", 21 ноября, Кабмин издал постановление о приостановлении подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС. Позже власть объяснила, что евроинтеграция будет остановлена до того момента, пока Европа не компенсирует Украине потери от нее, в частности, от ухудшения торговых отношений с Россией.

В Европе же объяснили отказ Украины от Соглашения давлением РФ. Больше о прекращении евроинтеграции Украины читайте в спецтеме "Главреда".