Евромайдан в Киеве: руководство КНЭУ отпустило более 1500 студентов на Евромайдан

Для участия в Евромайдане ректорат Киевского Национального Экономического Университета официально отпустил своих студентов с лекций и семинаров.

Группа студентов КНЭУ в количестве более 1500 человек, а также около 500 студентов Киево-Могилянской Академии колонной двинулись на общественный Евромайдан на Майдане Независимости, сообщает УНИАН.

Как известно, 21 ноября Кабмин принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Акции граждан, недовольных этим решением правительства, проходят по всей Украине.

25 ноября, в Ивано-Франковске студенты объявили о бессрочной забастовке, а на улицы Львова и Тернополя вышли тысячи студентов местных вузов. Уже в понедельник вечером до двух тысяч студентов из разных киевских высших учебных заведений организовали "студенческий Евромайдан".

Сегодня, 26 ноября, студенты Национального университета "Киево-Могилянская академия" объявили о начале забастовки 26 ноября в 11:30. Они намереваются пройти маршем от здания академии к университету имени Тараса Шевченко для поиска поддержки студентов других вузов.

Также 1500 студентов университета Шевченко объявили забастовку.

Кроме того, о забастовке объявили студенты Ужгородского национального университета.