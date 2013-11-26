Нардеп объяснила, почему Европа до сих пор предлагает Украине Ассоциацию

Европа научилась прислушиваться к мнению граждан, поэтому пока не отказывает Украине в подписании Соглашения об ассоциации с ЕС.

Об этом нардеп от ВО "Батькивщина" Леся Оробец рассказала на чате в "Главреде", отвечая на вопрос, почему европейцы так терпеливы, и почему Ассоциация с Украиной представляет для них интерес.

"Европа – это принципы. И там научились слушать мнение граждан. Думаю, их терпеливая позиция - результат Евромайдана, а также кропотливой работы дипломатов, за что им огромное благодарность", - рассказала нардеп.

По ее словам, в Европе не любят слово "геополитика", подчеркивая, что речь идет действительно о исторический шанс.

"Мы надеемся, что Соглашение об ассоциации все же будет подписано на этой неделе. В случае ее срыва мы будем инициировать отставку правительства Николая Азарова. Примером будем принимать события революции на граните - тогда именно мирный протест граждан отправил в отставку правительство Виталия Масола", - напомнила Оробец .

Ранее "Главред" сообщал, что массовые акции сторонников Ассоциации с ЕС собрали в Киеве от 100 до 150 тысяч участников.