Азаров рассказал, о чем Янукович будет говорить в Вильнюсе

Президент Виктор Янукович посетит саммит "Восточного партнерства" в Вильнюсе, где намерен обсудить вопрос о проведении консультаций с РФ и ЕС.

Об этом расскаал премьер Николай Азаров, о чем со ссылкой на агентство Reuters сообщает РИА Новости.

Премьер также заявил группе иностранных журналистов, что, начиная с декабря, Киев сядет за стол переговоров для составления "дорожной" карты развития отношений с Россией.

Ранее "Главред" сообщал, что вчера Янукович выступил с обращением к украинскому народу, в котором заявил: "У нас никто не украдет мечту об Украине равных возможностей, о европейской Украине. Так же как никто не столкнет нас с праведной дороги, ведущей к этой мечте".

"Мы много прошли, и еще немало нам пройти предстоит. Наиболее сложным на этом пути были, есть и всегда будут экономические проблемы", - подчеркнул Президент.

Полный текст и видео обращения Януковича смотрите здесь.