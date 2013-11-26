Студенты вышли на Евромайдан и объявили всеукраинскую забастовку: опубликованы фото

27 ноября в 12.00 студенты объявили Всеукраинскую предупредительную забастовку в поддержку евроинтеграции Украины.

Об этом сообщается на странице Евромайдана в Facebook.

Всех студентов Украины призвали выйти к центральному входу их учебного заведения на 2- часовую предупредительную забастовку и защитить свой шанс жить в европейской стране.

Главное требование - к Виктору Януковичу - подписать Соглашение об ассоциации с ЕС.

"Возьмите с собой символику ЕС, нарисуйте ее на листе, сделайте плакат или любой написанный от руки или нарисованный лозунг, который бы отражало Ваше стремление жить в Европе", - говорится в сообщении.

Преподавателей и руководителей учебных заведений просят отнестись с пониманием на право студентов гарантированное Конституцией Украины (статья 34).

Также студентов призывают вести себя корректно и по-европейски.

Напомним, 26 ноября к Евромайдану в Киеве присоединились студенты КНЭУ, университета им. Т.Г. Шевченко, Киево-Могилянской академии.

фото: УНН