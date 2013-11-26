Азаров рассказал, когда Украина и Россия начнут договариваться о торговле

Украина намерена уже в декабре начать переговоры с Россией о восстановлении торгово-экономических отношений.

Об этом заявил премьер-министр Николай Азаров, передает "Интерфакс-Украина".

"Основная наша цель – восстановить нормальные торгово-экономические отношения с Россией. С начала декабря мы садимся за стол переговоров о восстановлении торгово-экономических отношений, будем обсуждать дорожную карту развития двусторонних отношений", - сказал он.

Напомним, как сообщал "Главред" ранее, 21 ноября Кабмин принял решение приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.

В тот же день было решено создать комиссию по возобновлению торгово-экономических отношений с Россией и странами СНГ.

Это решение правительства вызвало протесты по всей Украине - люди начали выходить на площади своих городов - эти акции получили название евромайданов.