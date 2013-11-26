У Путина заявили, что обвинения ЕС в давлении России на Украину безосновательны

Россия уважает и готова приветствовать любое решение украинской стороны, говорит Песков.
Обвинения в адрес России о давлении на Украину относительно подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом являются безосновательными.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет Вести.ру.
"Президент уже неоднократно излагал нашу позицию, и в целом она звучала на самых различных уровнях. В данном случае неуместно говорить о каком-либо давлении", — заявил он.
По его словам, Россия уважает и готова приветствовать любое решение украинской стороны, так как это является суверенным и внутренним делом Украины.
Напомним, 21 ноября Кабмин приостановил подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, которое собирались утвердить на Вильнюсском саммите 28-29 ноября.
В связи с этим украинцы во многих городах страны вышли на Евромайданы в поддержку евроинтеграции Украины.