Кризис в Украине: перевести страну через Евромайдан

Ставшее спусковым крючком политического кризиса правительственное распоряжение о приостановке подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС не дает ответа на главный вопрос: как выйти из сложившейся ситуации. Масштабное раскачивание Украины между Евросоюзом и Россией представляет угрозу для суверенитета нашей страны.

Украинцы на Евромайдане в последнее воскресенье ноября убедительно доказали, что стремление стать европейской страной – не выдумки политиков, а устойчивое желание значительной части общества. Жаль, что оппозиционные политики в минувшее воскресенье предпочли ярмарку тщеславия с партийными флагами над 100-тысячной демонстрацией в поддержку европейского выбора более адекватным действиям. В любом случае, Евромайданы в столице как основные площадки будут востребованными до 29 ноября – последнего дня саммита в Вильнюсе. Силовой сценарий в их отношении будет означать, что верх взял курс на сближение с Москвой, где, как известно, на подобные "мелочи" никто внимания не обращает.

Скоротечность Евромайдана (позволю себе для простоты понимания говорить как о процессе в единственном числе) накладывает свои отпечатки. Решения необходимо принимать быстро, и тот факт, что выступления сторонников евроинтеграции в центре Киева не были подготовлены организационно и технически, имеют немалое значение. У организаторов практически нет права на ошибку.

Вспыхнувшая в 2004 году "оранжевая" революция готовилась далеко не один день. Сегодняшнее присутствие Юрия Луценко среди лидеров оппозиционных сил не должно никого обманывать: организационной работой на Майдане девять лет назад занимались совсем другие люди. Ценность стационарного протестного лагеря стремительно уменьшается с приближением саммита "Восточного партнерства", поэтому уже в начале декабря оппозиционерам будут необходимы новые формы протеста. Проевропейская риторика позволяет противникам Януковича обеспечивать высокий уровень присутствия граждан на акциях протеста, но далеко не факт, что все они будут поддерживать узкополитические устремления кандидатов в президенты от оппозиции.

События третьей декады ноября окончательно подтвердили, что в украинских реалиях соцсети лишь в ограниченном объеме могут играть роль инструмента мобилизации, а зачастую становятся клапаном для выпуска пара общественного недовольства. Иначе говоря, рассчитывать на "арабскую весну" в наших широтах, мягко говоря, наивно. Не менее очевидно, что в оппозиционной среде нет единства, что подтвердила провокационная "проверка" Кабинета Министров "Свободой". Лидерам Евромайдана приходится на ходу овладевать наукой управления многотысячной армией сторонников, не связанных общими идеологическими ценностями. Как только контекст европейского выбора Украины будет похоронен под лозунгами актуального политического момента, Евромайдан начнет напоминать шагреневую кожу.

По сравнению с 2004 годом, мы имеем троих оппозиционных лидеров с президентскими амбициями на свободе и Юлию Тимошенко, определенно не теряющую надежды принять участие в главной политической гонке страны. Если проевропейский кусок электорального пирога лидеры оппозиции начнут делить уже сегодня, он может элементарно раскрошиться на мелкие кусочки. Озвученные требования о досрочных парламентских выборах и крайне малореальном импичменте президента выглядят дымовой завесой над настоящими требованиями. Актуален и вопрос на случай увольнения Николая Азарова: готовы ли оппоненты власти войти в состав гипотетического коалиционного правительства, если оно будет формироваться? Виктор Янукович своим телевизионным выступлением-анонсом раздал всем сестрам по серьгам и не дал ясности относительно своего решения по поводу Соглашения об ассоциации с ЕС.

Будем откровенны: нынешние симпатии украинцев к Европейскому Союзу во многом носят авансовый характер, являются надеждой на лучшее, а не осознанным выбором. Две трети граждан нашей страны никогда не были в ЕС и формируют свою позицию на основе впечатлений других людей и телевизионных сюжетов. Информационные кампании на билбордах и в еженедельниках хорошо выглядят в отчетах для спонсоров, но до украинской глубинки тема европейской интеграции добирается крайне редко и зачастую в искаженном виде. Всплеск евроскепсиса в следующем году сегодня выглядит неминуемым, независимо от результата саммита в Вильнюсе. Попытки оседлать его российскими СМИ и тамошними агентами влияния в Украине очевидны уже сегодня.

Пожалуй, главная на сегодня задача - в условиях фактически идущей президентской кампании (одной из основных тем которой будет евроинтеграция) найти конструктивный выход с Майдана для 45-миллионной страны. Пока представители высшей лиги украинской политики продолжают сознательно или бессознательно блокировать ее обновление, приток свежей крови, она будет оставаться европейской только по названию, а не по сути.

Способны ли представители власти и оппозиции сесть за стол переговоров без предварительных условий? Вопрос выглядит риторическим. Но очевидно и другое: имитация бурной деятельности в любом направлении в условиях кризиса представляет серьезную угрозу украинскому суверенитету.