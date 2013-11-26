Киевские Евромайданы объединились

Лидеры оппозиционных сил Арсений Яценюк, Виталий Кличко, Олег Тягнибок и организаторы митинга на Майдане Независимости подписали совместное заявление о единстве киевских Евромайданов - Майдана Независимости и Европейской площади.

"Сегодня на Европейскую площадь и Майдан Независимости в Киеве, на десятки других Евромайданов в разных городах Украины вышли сотни тысяч наших соотечественников для того, чтобы поддержать идею европейской ассоциации", - говорится в заявлении, пишет Украинская правда.

"Площади и улицы наших городов стали общим пространством свободы в Украине, где каждый может высказать свое мнение и продемонстрировать свою собственную позицию относительно действий украинской власти", - заявили организаторы.

По словам лидеров Евромайдана, за евроинтеграцию объединились разные люди всей страны, "беспартийные и члены оппозиционных политических партий, с партийными флагами и без них, предприниматели и студенты, молодежь и наши уважаемые ветераны".

"Идея евроинтеграции символически объединила два знаковых места нашей столицы - Майдан Независимости, который является символом Украины, и Европейскую площадь, которая символизирует Европу в Украине. Это является символом единства ради идеи европейской интеграции", - говорится в заявлении.

"Сегодня нас опять пытаются рассорить и поделить, но из этого ничего не получится. Мы разные - но мы едины", - заявили лидеры Евромайдана.

"Мы, политики и общественные активисты, будем совместно координировать свои действия и оказывать взаимопомощь, обеспечивать защиту митингующих, ежедневно сообщать о дальнейших шагах", - заверили они.

Лидеры благодарят всех, кто приходит и помогает людям отстаивать свои права, и призывают помогать людям одеждой и едой.

"Распространяйте информацию и сообщайте о том, что происходит тем, у кого нет доступа к Интернету и объективной информации", - призывают лидеры в заявлении.

Напомним, 21 ноября Кабмин приостановил подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, которое собирались утвердить на Вильнюсском саммите 28-29 ноября.

В связи с этим украинцы во многих городах страны вышли на Евромайданы в поддержку евроинтеграции Украины.