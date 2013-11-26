Евромайдан можно организовать даже у себя на балконе - нардеп

Любой желающий может организовать свою акцию в поддержку евроинтеграции Украины - Евромайдан. Это можно сделать даже у себя на балконе, вывесив флаг.

Об этом нардеп от ВО "Батькивщина" Леся Оробец рассказала на чате в "Главреде", отвечая на вопрос, зачем Украине два Евромайдана.

По словам нардепа, Майданов, на самом деле десятки, и они проходят во многих городах Украины и мира. "Каждый гражданин Украины имеет право на протест. И при желании Евромайдан можно организовать везде, даже просто вывесив флаг у себя на балконе. Ночи напролет учимся взаимной поддержке и помощи, стараемся справиться с пропастью недоверия к политикам, потому что боремся за общую цель", - рассказала она.

Леся Оробец также прокомментировал вопрос, чем закончится Евромайдан и каковы будут его последствия.

"После 100-тысячного митинга в поддержку евроинтеграции - народ Украины снова стал субъектом внешней политики. Неблагодарное дело - делать прогнозы. Но я действительно верю, что на этот раз нам удастся отстоять себя и свое государство, а заодно поменять власть и правила игры", - рассказала она.

Ранее "Главред" сообщал, что Оробец рассказала: Европа научилась прислушиваться к мнению граждан, поэтому пока не отказывает Украине в подписании Соглашения об ассоциации с ЕС.

Фото: segodnya.ua