Азаров признался, что отложить Ассоциацию с ЕС требовала Россия

Отложить подписание Соглашения об ассоциации с Еврсоюзом требовала Россия.

Об этом заявил премьер-министр Николай Азаров в интервью иностранным СМИ, передает ВВС Украина.

"Руководство РФ однозначно заявило: подписание Соглашения означает, что дальше обсуждать торгово-экономические режимы (между Украиной и Россией, - ред.) не имеет смысла", - сказал Азаров.

"Нам было четко сказано - мы готовы в трехстороннем режиме обсудить проблемы, но для этого отложите подписание Соглашения и мы сядем за стол переговоров, договоримся, а потом подписывайте", - заявил премьер.

При этом он заверил, что прямых ультиматумов со стороны России не было.

Напомним, ранее Азаров заявил, что Украина намерена уже в декабре начать переговоры с Россией о восстановлении торгово-экономических отношений.

Как сообщал "Главред", 21 ноября Кабмин принял решение приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.



В тот же день было решено создать комиссию по возобновлению торгово-экономических отношений с Россией и странами СНГ.



Это решение правительства вызвало протесты по всей Украине - люди начали выходить на площади своих городов - эти акции получили название евромайданов.