Леся Оробець: при бажанні Євромайдан можна організувати всюди

На сайті "Главред" відбувся чат із членом парламентського комітету у закордонних справах, народним депутатом Лесею Оробець. Спілкуючись із читачами, вона розповіла про головні досягнення Євромайдану 24 листопада, сподівання, які покладає на акції протесту, що тривають, про те, що робити опозиція в разі не підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом на саміті, а також поділилася враженнями від атмосфери, яка зараз панує на Майдані.

Подаємо стенограму чату з Лесею Оробець.

nat_: Голодування Тимошенко на щось впливає, хтось на це зараз зважає?Чи ця подія просто загубилася на загальному тлі подій у країні?

Леся Оробець: Позиція Тимошенко – мужня, і люди її сприймають. Пріоритети і позиція Януковича – ось що зараз відділяє нас від Європи. І потрібно усвідомлювати, що вся відповідальність в разі непідписання Угоди про Асоціацію лежить на Януковичі особисто.

Gallina: Пані Лесю, моє запитання відрізнятиметься від інших, бо не має відношення до останніх події в країні, пов'язаних із євроінтеграцією... Скажіть, будь ласка, чи часто, приймаючи певне рішення, пов'язане із вашою політичною, законодавчою, громадською діяльністю, ви замислюєтеся над тим, а як би це оцінив ваш батько? І чи завжди чините саме так, як, на вашу думку, вважав би правильним ваш батько? Якщо так, то чи ніколи не виникає побоювання, таким чином, загубити власну політичну індивідуальність? Дякую за відповідь. Успіхів вам в усьому.

Леся Оробець: Замислююсь. І не боюсь. Досвід роботи з татом для мене безцінний. Принципи не міняються: не зраджувати собі, своїм принципам, друзям. Тримати слово і удар. Батько вчив самостійно приймати рішення і мати власну думку. Є багато речей в політиці, де мені ще рости і рости. Втім, тоді не було оргтехнологій, соцмереж, потрібних книжок і професійно заточених людей. Зараз є можливість легше проривати інформаційні стіни. Те, на що колись ішла ніч – зараз вирішується за хвилини.

kud_ia: "Фюле: шанси на підписання угоди є, до ранку п'ятниці". Чому європейці настільки терплячі по відношенню до України, нашої влади? Що їх змушує бути настільки терплячими, чому асоціація з Україною являє собою настільки великий інтерес для них?

Леся Оробець: Європа – це принципи. І там навчилися слухати думку громадян. Думаю їхня терпляча позиція – результат Євромайдану, а також кропіткої роботи дипломатів, за що їм величезна вдячність. В Європі не люблять слово "геополітика", підкреслюючи, що мова йде і справді про історичний шанс.

dim-dim: Доброго дня. Пані Лесю, скажіть відверто, яким ви бачите майбутнє України років через 10-20? Які надії ви особисто покладаєте на Євромайдан? Дякую.

Леся Оробець: Мені це питання сподобалось найбільше! Відповідь на нього дала у Фейсбуці.

Я бачу Україну через двадцять років, як країну, яка щойно перебрала головування у Європейському союзі на п'ятий рік свого повноцінного членства в ньому і поставила собі за стратегічну мету укладання угоди про асоціацію з новою демократичною Росією. Новий уряд прийшов до влади в наслідок масових мирних протестних акцій. Приклад нових членів ЄС України та Грузії для росіян був дуже важливим. Власне це і головне сподівання щодо Євромайдану – показати ефективність механізму відстоювання власних прав через мирні протести. І показати не лише українцям, а й цілому світові.

Mobil Did: То, что договор с Евросоюзом не будет подписан – это 99%. Готова ли оппозиция инициировать сбор подписей за отставку Кабмина и Президента, и реально ли добиться этого?

Леся Оробець: Ми сподіваємося, що Угода про асоціацію таки буде підписана цього тижня. У випадку її зриву ми будемо ініціювати відставку уряду Азарова. За приклад будемо брати події революції на граніті – тоді саме мирний протест громадян послав у відставку уряд Масола.

Bonni: Навіщо Україні і українцям два майдани?

Леся Оробець: Майданів насправді десятки. У багатьох містах України і світу. Кожен громадянин України має право на протест. І при бажанні Євромайдан можна організувати всюди, навіть просто вивісивши прапор у себе на балконі. Ночі підряд вчимося взаємній підтримці і допомозі, стараємося справитися з прірвою недовіри до політиків, бо боремося за спільну ціль.

Bonni: Навіщо Янукович таки летить на саміт?

Леся Оробець: Мабуть, тому, що це ймовірно його остання "загранка" у цивілізований світ.

Bonni: Вітаю. Чи є імовірність проведення позачергових виборів, зважаючи на ситуацію?

Леся Оробець: Подивимося. Опозиція ставить собі таку задачу. Все залежатиме від сили і згуртованості громадського протесту. Очевидно, що теперішня парламентська більшість не готова представляти народ України, раз підігрує в торгах Януковичу замість того, щоб представляти волю народу України.

Novoross: Ваше отношение к возврату в избирательные бюллетени графы "против всех"?

Леся Оробець: Тут палка з двома кінцями. Брати участь у виборах – це право і відповідальность кожного повнолітнього громадянина. Брати участь в управлінні своєю державою. Здійснювати вибір. І обирати (наймати) собі представників у владі. З іншого боку, графа "проти всіх" мала б бути сигналом для уряду про громадське незадоволення. Втім, з цією роллю успішно справляється низька явка на виборах. Хоча в цьому разі починає процвітати фальсифікація. Найкраще – прийти на вибори і обрати. Або хоча б не дати скористатись вашим бюлетенем.

Novoross: Согласно ст.5 Конституции Украины, "единственным источником власти Украине является народ". Так почему, когда принимается судьбоносное решение по выбору вектора развития Украины, Президент и депутаты узурпировали право выбора вектора и категорически отказываются проводить всеукраинский референдум, чтобы узнать мнение большинства граждан Украины по этому вопросу?

Леся Оробець: Відверто, донецька влада рахується тільки з сильними. І тому, незважаючи на громадську думку, вона узурпувала право встановлювати свої порядки. Досі вона вчилась підкупати, відволікати увагу і роз'єднувати. Від нас, громадян України, залежить, чи далі ми обираємо роль слабкого. Чи, може, ми таки здатні до єдності, і тоді ми сила.

Novoross: Как вы считаете, подделка документов – это уголовное преступление или политическое деяние?

Леся Оробець: Якщо це має стосунок до політики – то і те, і інше. Мені доводилося ловити підробку документів в Раді – як ще не прийнятих, так і уже проголосованих. Наприклад, закон про заборону реклами тютюну тютюнові лобісти і щедро профінансовані ними нардепи намагалися переписати уже після голосування! Останній ганебний приклад – з поправкою проти Кличка – теж і злочин, і політика.

Petro: Лесю, чому опозиція так вперто перетворює Євромайдан на передвиборчу агітацію? Це ж неозброєним оком видно по атмосфері, що панує на Європейській площі та Майдані незалежності. Невже хоча б у цій ситуації не можна передусім пам'ятати, що політики – це громадяни, українці, частина суспільства, а вже потім – політики...

Леся Оробець: Дозволю собі не погодитись. На євромайданах немає політичної агітації. Є згода, що без спільних дій немає жодного позитивного майбутнього, у тому числі виборів як таких. Це більше схоже на "водне перемир'я" з Мауглі. Для всіх це – питання виживання України.

Prokop: Пані Лесю, будь ласка, поясніть, які ризики виникають паралельно із позитивами від підписання Угоди з ЄС. Невже у тому, чим зараз пояснюють своє рішення представники влади, немає жодного сенсу й долі правди?

Леся Оробець: Останній рік ми саме про це і ведемо громадську дискусію. Ідеальних рішень, без ризиків і труднощів немає. Втім, є виживальне рішення – Європа. Де доведеться багато і наполегливо працювати, змінюватися, приймати і виконувати рішення. І Росія, де доведеться не менше працювати, тільки уже не на себе, і рішення за нас прийматимуть не в Києві, а в Москві. Правду сказав уряд про те, що є економічні проблеми. Але він не договорює. Економічні проблеми, якими пояснює Янукович своє "гальмування" євроінтеграції – насправді результат корупції і "донецької школи менеджменту". Європа готова підтримати нас у нелегких стосунках з Росією. Але не готова гасити борги Казначейства, чиї рахунки пусті через крадіжки і корупцію, ідіотське знищення тих, хто здатен платити податки.

konraD: Г-жа Леся, какова вероятность того, что теперь страна будет втянута в какой-либо союз с РФ, что станет членом Таможенного союза?

Леся Оробець: Янукович виставив країну на торг: хто більше йому за неї заплатить. Дуже надіюся, що нас не продадуть Росії за хабар і вічне президентство. І це моя особиста причина боротися проти зволікання з євроінтеграцією. Тут європейцям і світу потрібно зрозуміти: КРАЇНУ ВРЯТУЮТЬ ПЕРСОНАЛЬНІ САНКЦІЇ. Дієва погроза заблокувати рахунки у закордонних банках, де сховані гроші, вкладені з держбюджету. Фінансові розвідки Європи і Америки можуть надати своїм урядам всі необхідні деталі. Донецькі "дипломати" чують тільки таку мову.

Odessit: Ви вірите Януковичу і його регіоналам? Цих Бондаренко і Колесніченко народ уже просто ненавидить!

Леся Оробець: Не вірю. І люди не вірять. Я взагалі погано ставлюся до політиків, які підвищують споживання валідолу!

Inga: Лесю Юріївно, ви, як член комітету ВР у закордонних справах, скажіть, що і як тепер буде? Знову зовнішня політика України балансуватиме на межі між Європою та Росією?

Леся Оробець: Наша доля в наших руках. Я не втомлююся повторювати про необхідність персональних санкцій, інакше влада і далі матиме спокусу обкрадати і ховати нажите. Своїх дітей вони вчать у європейських вузах, лікуються в європейських клініках, гроші тримають там же. Вони не мають права відбирати майбутнє у нас. Тільки тоді зовнішня політика перестане тупцювати на місці.

polit_ua: На ваш погляд, чим закінчиться Євромайдан? Якими будуть його наслідки? Чи здатен протест людей змінити ситуацію та посприяти тому, що асоціацію все-таки підпишуть у Вільнюсі?

Леся Оробець: Після 100-тисячного мітингу в підтримку євроінтеграції – народ України знову став суб'єктом зовнішньої політики. Невдячна справа – робити прогнози. Але я справді вірю, що цього разу нам вдасться відстояти себе і свою державу, а заодно поміняти владу і правила гри.

polit_ua: Які думки та почуття викликало у вас звернення Президента до українців?

Леся Оробець: В перекладі з політичної мови звернення Президента означало одне: гроші давай. Хто більше. Краще російські, бо їх можна використати (розпилити) як завгодно. Європейці ж хоч і щедрі, але дають лише під конкретні реформи. Загальне враження – стилістика нагадувала "Зоряні війни". :)

polit_ua: Що ви вважаєте головними результатами Євромайдану 24 листопада? Що – головними досягненнями?

Леся Оробець: Населення стає громадянами. Влада вчиться їх слухати і виконувати їхню волю. Українці мають можливість достойно і заможно жити в Україні, нікуди не емігруючи.

Dinka: Пані Лесю, ви з людьми на майдані. Які враження від атмосфери?

Леся Оробець: Розумієте, вони справжні, у них очі горять так, ніби не було років зневіри. Величезна кількість знайомих облич – просто ходячий Фейсбук і Однокласники. :) Дуже сміливі й рішучі. Такого вже вічність не було. А ще дуже багато взаємопідтримки і простої людської небайдужості.

Cfyz: Леся, вы –смелая женщина, как и Ирина Геращенко. Чего не скажешь о некоторых ваших мужчинах, я имею ввиду фракцию.Вот вопрос. Вчера не было видно вообще депутатов – ни на митинге, ни после митинга вовремя движения к КМ. Люди были оставлены сами по себе. Кроме Тягнибока и Яценюка, никого нет. Почему?

Леся Оробець: Неправда, хлопці тут. Всі, кому не байдуже, тут. Не перечислю, бо раптом когось забуду. Але повірте, я знаю моїх колег роками, але зараз вони проявляються просто у новій якості. Не перестаю ними гордитися і їм дякувати.

Фото: Бориса Сніцаренка