Тюремщики разрешили Тимошенко встретиться с дочерью

Тюремщики разрешили Юлии Тимошенко в порядке исключения встретиться с дочерью и защитником Евгенией.

Об этом рассказал начальник Качановской исправительной колонии Игорь Колпащиков, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня поступило заявление Тимошенко о предоставлении ей возможности встретиться с ее защитниками. Несмотря на то, что на текущий момент еще не прекратило действия распоряжение (об ограничении массовых мероприятий на территории Харькова – Ред.), в порядке исключения сегодня ей будет предоставлена возможность встречи с ее защитником. В роли защитника будет Тимошенко Евгения Александровна", - сообщил он.

Он также подчеркнул, что речь идет именно о свидании как с защитником, а не о долгосрочном (трехдневном) свидании.

Около 16.30 Евгения зашла на территорию больницы, соощает unn.com.ua.

Дочь Тимошенко коротко прокомментировала свой визит для журналистов: "Я очень рада, что наконец, после долгих переговоров, смогу встретиться с мамой. И хотя это не будет долгосрочное свидание, на которое мы надеялись, ведь двое суток у нас забрали, я все равно рада, что увижу маму и смогу поздравить ее с днем рождения".

На вопрос насколько она задержится у Юлии Тимошенко (на сутки или на несколько минут - ред.) Евгения ответила: "Не знаю".

Ранее "Главред" сообщал, что в понедельник, 25 ноября, Тимошенко объявила бессрочную голодовку с требованием к украинским властям подписать Соглашение об ассоциации с ЕС, а также из подручных средств смастерила флаг Евросоюза.

А сегодня "Батькивщина" потребовала освобождения экс-премьера, поскольку жизни Тимошенко грозит опасность.