Филарет поддержал Евромайдан и призвал быть мудрыми

Патриарх Филарет поддержал Евромайдан и предостерег милицию от силовых действий.

Об этом говорится в заявлении предстоятеля Украинской православной церкви Филарета по поводу протестов в поддержку евроинтеграции Украины, сообщает RISU.

В своем заявлении глава УПЦ КП высказал убеждение, что "ассоциированное членство Украины в Евросоюзе – путь к сохранению украинской государственности от агрессивных посягательств на нее со стороны сторонников воссоздания исчезнувшей империи".

Патриарх выразил надежду, что "духовный потенциал Украины, наше сотрудничество со здоровыми европейскими силами в сохранении традиционных христианских ценностей – религиозных, семейных, культурных и других – помогут Европе в преодолении разрушительных проявлений агрессивного секуляризма".

Также в УПЦ КП убеждены, что европейская интеграция Украины – это также средство избежания новой холодной войны в Европе, признаки подготовки к которой со стороны северных имперских сил очевидны".

Филарет напомнил, что исторический путь Украинской Церкви и украинского народа неразрывно связаны. "Поэтому нас, как и весь народ, обеспокоила возможность отложения на неопределенное время подписания соглашения между Украиной и ЕС или вообще перспектива отказа от нее", - подчеркнул патриарх Филарет.

"Мы надеемся, что в ближайшие дни и с украинской, и с европейской стороны будут приняты мудрые, правильные решения, которые отвечают общим интересам Украины и Европы. А заграничные деятели, которые хотят под лозунгами "братства" задушить нашу государственность в своих тесных объятиях, получат достойный ответ на эти посягательства", - сказал глава УПЦ КП и призвал верующих: "Усиливайте свои молитвы за Украину, за наш народ, и особенно – за государственных руководителей Украины и Европы, чтоб Господь вдохновил их мудростью принять верные решения".

Он также призвал всех, кто принимает участие в уличных акциях в поддержку евроинтеграции проводить мероприятие мирно, не поддаваться на провокации к насилию, проявлять мудрость.

Патриарх также призвал правоохранителей "обеспечить гражданам право мирно выражать свою позицию".

"Потому что силовые действия там, где нужны диалог и понимание, способны лишь радикализовать настроения, еще больше разъединить общество, принести вред Украине", - подчеркнул патриарх Филарет.

Напомним, 21 ноября Кабмин приостановил подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, которое собирались утвердить на Вильнюсском саммите 28-29 ноября.



В связи с этим украинцы во многих городах страны вышли на Евромайданы в поддержку евроинтеграции Украины.