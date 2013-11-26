Политолог рассказал о факторе Тимошенко в переговорах Украины и ЕС

26 ноября 2013, 17:46

По мнению эксперта, фактор экс-премьера отошел на второй план.

Владимир Фесенко

Следствием беспрецедентного давления Европейского союза на Украину стало решение правительства сделать паузу в евроинтеграции. 

Такое мнение высказал политолог, председатель правления Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, комментируя реакцию европейских чиновников на соответствующее решение Кабмина.

"С одной стороны, европейские чиновники говорят, что дверь в Европу остается открытой, с другой – усиливают давление на Украину. То же заявление Квасьневского, что если Ассоциацию не подпишут в этом году, то это не состоится в ближайшие два года, лишнее тому свидетельство. Это можно трактовать как евроинтеграция любой ценой. Что поделаешь, это законы политики, сильные всегда давят. Следствием этого как раз и стали последние решения правительства", - цитирует эксперта УНИАН.

По мнению эксперта, если в ноябре соглашение не подпишут, то есть шансы, что стороны найдут компромисс в ближайшие месяцы. "Переговоры продолжаются, поэтому шансы на согласование интересов остаются. Европейцы понимают, что нельзя заканчивать процесс, не достигнув при этом результата. При этом они осознают, что, проиграв тактическую борьбу России, ее ни в коем случае не нужно прекращать", - добавил политолог.

Фесенко констатирует, что европейцам нужно не столько критиковать Россию, сколько соревноваться с ней, в частности, на поле экономических предложений Украине. Комментируя влияние фактора экс-премьер-министра Юлии Тимошенко на Вильнюсский саммит, эксперт заметил, что он отходит на второй план. Украина должна искать себе приемлемый баланс интересов и в отношениях с ЕС, и в отношениях с Россией.

"Фактор Тимошенко и до Евромайдана, и даже решения Кабмина отошел на второй план. Это случилось еще недели 2 назад. Формально он оставался, но у нас были шансы подписать договор с ЕС даже без освобождения Тимошенко. Это лишний раз свидетельствует, что больший вес получили экономические факторы", - резюмировал он.

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