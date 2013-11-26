Тимошенко голодает, но принимает таблетки

Экс-премьер Юлия Тимошенко проходит курс лечения в полном объеме, несмотря на объявленную голодовку.

Об этом сказал главврач харьковской больницы "Укрзализныци" Михаил Афанасьев, сообщает Интерфакс-Украина.

"В настоящее время проводится полноценное лечение и прием препаратов. Другое дело - если будет продолжаться отказ от пищи, применение лекарственных средств будет ограничено", - сказал врач.

Он также подтвердил, что Тимошенко прекратила принимать пищу в понедельник, 25 ноября.

"При этом она принимает достаточное количество жидкости, преимущественно это вода. На сегодняшний день при визите нашего доктора ее состояние удовлетворительное, стабильное", - сказал Афанасьев.

В то же время, тюремщики заявили, что не могут зафиксировать, действительно ли Тимошенко голодает.

"Мы не можем никаким образом это зафиксировать", - сказал начальник Качановский исправительной колонии Игорь Колпащиков.

Напомним, Тимошенко объявила бессрочную голодовку в поддержку евроинтеграции Украины.