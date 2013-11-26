Под Кабмином выстроились около 300 спецназовцев

Возле здания Кабмина группами выстроились около 300 бойцов спецподразделений милиции.

Кроме них, на площади также есть другие сотрудники МВД, передает УНИАН.

В самом дворе, как это и было в течение дня, находится 9 автобусов милиции.

Пока правоохранители никуда не идут.

На своей страничке Facebook нардеп УДАРа Павел Ризаненко написал на своей страничке, что 26 ноября, утром напротив Кабмина в парке насчитал 9 ​​автобусов с "Беркутом".

По его мнению, в Киев привезли "беркутовцев" из Днепропетровской, Луганской и Одесской областей, так как на автобусах были номерные знаки Луганской и Одесской областей.

"Под самым Кабмином тоже автобусы с "Беркутом", замечены днепропетровские автобусы", - написал он.

киевского Евромайдана прошла от палаточного городка на Европейской площади до здания Кабмина с требованием отставки премьера Николая Азарова. Напомним, 26 ноября, колонна из около 150 участниковпрошла от палаточного городка на Европейской площади до здания Кабмина с требованием отставки премьера Николая Азарова.

Драки митингующих и бойцов "Беркута" под Кабмином происходили в воскресенье и понедельник. Больше о них, а также о Евромайдане в Киеве читайте в спецтеме "Главреда".