Путин: Украина должна сама выбирать между Европой и Россией

Украина должна сама определиться, выбрать ли ей сближение с Евросоюзом или Россией.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости

Отвечая на вопрос, какова "точка равновесия", чтобы Украина могла выбрать между Москвой и Евросоюзом российский президент отметил: "Я с вами полностью согласен. Украина должна сама принять это решение", — сказал он.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обвинения в адрес России о давлении на Украину относительно подписания Ассоциации с ЕС являются безосновательными.

Как сообщал "Главред", премьер-министр Николай Азаров ранее отметил, что отложить подписание Соглашения об ассоциации с ЕС требовала Россия.

Как известно, 21 ноября Кабмин приостановил подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, которое собирались утвердить на Вильнюсском саммите 28-29 ноября.



В тот же день было решено создать комиссию по возобновлению торгово-экономических отношений с Россией и странами СНГ.



Это решение правительства вызвало протесты по всей Украине - люди начали выходить на площади своих городов - эти акции получили название евромайданов.