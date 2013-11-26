В Европе пообещали не торговаться с Россией за Украину

Евроcоюз не будет торговаться с Россией, кто даст больше Украине средств для того, чтобы она избрала то или иное направление интеграции.

Об этом заявил глава польского правительства Дональд Туск, передает УНИАН.

"Если украинские лидеры думали, что организуют неограниченные торги: кто даст больше финансовой помощи, то могут чувствовать себя разочарованными, потому что Европа - это стратегическая долгосрочная инвестиция. Поэтому не исключаю, что некоторые предложения со стороны Путина и со стороны России могут для Украины в краткосрочной перспективе быть очень интересными", - сказал Туск в Бухаресте в интервью журналистам.

По словам премьер-министра, его страна "не купит за наличные" евроинтеграцию Украины, и подчеркнул, что будущее присоединение украинцев к европейскому сообществу будет зависеть от самих граждан.

"Это не вопрос, будет ли Брюссель оказывать большее давление и создавать атмосферу шантажа в противовес Москве. Не на этом базируется этот процесс. Наибольшим козырем Европы в этих разговорах являются граждане Украины. Если они будут хотеть, то рано или поздно это произойдет", - сказал он.

Туск назвал малоправдоподобным, что украинская власть решила приостановить евроинтеграцию в последний момент, однако не стал прогнозировать возможные результаты саммита "Восточного партнерства" в Вильнюсе.

"Мы можем догадываться о возможных сценариях последних дней. Скажу искренне: трудно быть оптимистом", - сказал он.

Туск также отметил, что российская власть имеет значительно больше возможностей влияния на ситуацию в Украине, чем Евросоюз.

"Не знаю, кто какую имеет информацию на тему того, сколько Владимир Путин дает Виктору Януковичу, но, без сомнения, давление со стороны России и определенных экономически-политических кругов большое. Ничего странного, что Россия здесь имеет большие инструменты, чем ЕС. Украина зависима от российского газа, а не со стороны Европы", - сказал он.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина должна сама определиться, выбрать ли ей сближение с ЕС или Россией.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обвинения в адрес России о давлении на Украину относительно подписания Ассоциации с ЕС являются безосновательными.



Как сообщал "Главред", премьер-министр Николай Азаров ранее отметил, что отложить подписание Соглашения об ассоциации с ЕС требовала Россия.



Как известно, 21 ноября Кабмин приостановил подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, которое собирались утвердить на Вильнюсском саммите 28-29 ноября.