Россия о Евромайдане: ЕС подстрекает украинцев нарушать закон

В российском МИДе прокомментировали протесты украинского народа, который вышел на Евромайдан в поддержку евроинтеграции.

В распространенном комментарии МИДа РФ говорится, давление со стороны Евросоюза на Киев по вопросу евроинтеграции подстрекает оппозиционно настроенную часть украинского общества на протестные и противоправные действия против законной власти, пишет РИА Новости.

"Нам понятны причины, побудившие украинское правительство "взять паузу" в процессе евроинтеграции, продумать механизмы компенсации потерь для украинской экономики от вступления в силу соглашения об ассоциации с ЕС. Евросоюзу и России было адресовано предложение совместно изучить данный вопрос", — говорится в сообщении.

"Однако Брюссель в ответ на такой шаг Киева начал лишь еще жестче давить на украинское руководство, любой ценой пытаясь убедить его дать согласие на подписание Соглашения. При этом в ЕС не могут не отдавать себе отчет в том, что подобное вмешательство во внутренние дела суверенного государства подстрекает оппозиционно настроенную часть украинского общества на протестные и противоправные действия против законной украинской власти", — говорится в комментарии.

Напомним, премьер Польши Дональд Туск, заявил, что Евроcоюз не будет торговаться с Россией, кто даст больше Украине денег, чтобы она избрала то или иное направление интеграции.

Между тем, президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина должна сама определиться, выбрать ли ей сближение с ЕС или Россией.



Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обвинения в адрес России о давлении на Украину относительно подписания Ассоциации с ЕС являются безосновательными.



Как сообщал "Главред", премьер-министр Николай Азаров ранее отметил, что отложить подписание Соглашения об ассоциации с ЕС требовала Россия.



Как известно, 21 ноября Кабмин приостановил подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, которое собирались утвердить на Вильнюсском саммите 28-29 ноября.