Янукович лично подтвердил, что поедет на саммит в Вильнюс

Президент Виктор Янукович лично подтвердил, что поедет на Вильнюсский саммит "Восточного партнерства", который состоится 28-29 ноября.

Об этом он заявил в интервью журналистам украинских телеканалов, сообщает пресс-служба главы государства.

"На сегодня пока не меняются планы. Я неоднократно говорил, что собираюсь ехать в Вильнюс", - сказал Янукович.

Также он отметил, что на пути евроинтеграции для Украины главным является защита ее национальных интересов. "Вопрос подписания или не подписания любого соглашения должен быть обоснован", - подчеркнул Президент.

Также в пресс-службе отмечают, что Виктор Янукович дал интервью журналистам Александру Ткаченко ("Студия 1+1") Савику Шустеру ("Интер"), Андрею Куликову (ICTV), Ларисе Губиной ("5 канал") и Олегу Панюте (телеканал "Украина").

Напомним, на Вильнюсском саммите Украина собиралась подписать Соглашение об ассоциации с ЕС.

Вместе с тем, на прошлой неделе Кабмин принял решение приостановить процесс подготовки к подписанию документа, фактически остановив евроинтеграцию Украины.