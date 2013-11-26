Путин рассказал, сколько миллиардов Россия недополучила от Украины

Более 10 миллиардов долларов Россия недополучила из-за скидки на газ для Украины, предоставленной в обмен на продление пребывания Черноморского флота РФ в Крыму

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости.

"Газпром" уже подписывал несколько дополнений к этому контракту. Одно из них касается размещения российского флота в Крыму и оплаты через снижение цен на газ. Снижение было 100 долларов с тысячи кубов, и на сегодняшний день со времени подписания контракта Россия недополучила, а эти деньги остались на Украине, в объеме свыше 10 миллиардов долларов", — сказал Путин.

Как известно, Украина уже не первый год пытается пересмотреть газовый контракт с РФ, называя цену завышенной.

Ранее премьер Николай Азаров заявил, что Россия пообещала Украине возобновить переговоры о пересмотре газового контракта 2009 года, заключенного во время премьерства Юлии Тимошенко.

В апреле 2010 года Россия и Украина подписали в Харькове соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет с возможностью последующего продления на пятилетние периоды по взаимному согласию сторон. В обмен Украина получила скидку на российский газ в размере 100 долларов за тысячу кубометров.

Напомним, 21 ноября Кабмин приостановил процесс евроинтеграции страны, заявив о необходимости развития экономических отношений с Россией и СНГ.