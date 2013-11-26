ЕС оставил Украине шанс: Ассоциацию с Киевом не убрали из декларации Вильнюсского саммита

В ЕС оставили упоминание о возможном подписании Соглашения об ассоциации с Украиной в обновленном проекте итоговой декларации саммита "Восточного партнерства" в Вильнюсе.

В проекте документа в скобках осталось предложение, как и в предыдущей версии: "Сегодня было подписано Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной, включая зону углубленной и всеобъемлющей свободной торговли", сообщает Радио Свобода.

Это говорит о том, что Евросоюз не исключает возможности, что ситуация изменится, и Президент Виктор Янукович подпишет в Вильнюсе соглашение с ЕС.

Окончательный текст декларации будет принят непосредственно на саммите в Вильнюсе 29 ноября после того, как его примут главы правительств стран-участниц ЕС и представители шести стран Восточного партнерства – Азербайджана, Беларуси, Армении, Грузии, Молдовы и Украины.

Издание также сообщает, что в Евросоюзе изъяли из проекта итоговой декларации Вильнюсского саммита упоминание о статье соглашения об ЕС, которая предусматривает возможность вступления в Евросоюз любой европейской страны, которая уважает европейские ценности.



Теперь в тексте говорится лишь о том, что "участники Вильнюсского саммита, подтверждают европейские устремления и европейский выбор некоторых стран-партнеров и их преданность построению глубокой и устойчивой демократии".

Снятое упоминание о статье 49 соглашения об Европейском союзе было важно и с юридической, и с политической точки зрения. Эта статья предусматривает, что заявку о вступлении в ЕС имеет право подать любое европейское государство, которое уважает и обязуется соблюдать следующие ценности: уважение человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, верховенства права и соблюдения прав человека.

Напомним, 21 ноября Кабмин приостановил подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, которое собирались утвердить на Вильнюсском саммите 28-29 ноября.



Это решение правительства вызвало протесты по всей Украине - люди начали выходить на площади своих городов - эти акции получили название евромайданов.