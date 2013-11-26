Янукович о внешней политике Украины: мы не должны быть бедными родственниками

В основе принятия любых государственных решений, в том числе, во внешней политике, лежат национальные интересы Украины, которая не должна быть "бедным родственником".

Об этом заявил Президент Виктор Янукович в интервью украинским телеканалам. "Главные факторы - это наши украинские интересы. В основу принятия любых решений мы всегда ставим, и я лично буду ставить, только интересы Украины, национальные интересы", - цитирует главу государства его пресс-служба.

Также Янукович подчеркнул, что Украина должна поддерживать взаимовыгодные отношения со своими внешнеполитическими партнерами.



"Мы должны быть сильными. Тогда к нам будут относиться, как к партнерам, равным партнерам. Я считаю и убежден в том, что мы не должны нигде быть "бедными родственниками" с протянутой рукой", - сказал Президент.

"Я не хочу и не позволю, пока я возглавляю государство, чтобы Украину кто-то унижал", - добавил он.

Напомним, в интервью украинским телеканалам Янукович также подтвердил, что поедет на саммит в Вильнюс, где Украина до решения о приостановке евроинтеграции собиралась подписать Соглашение об ассоциации с ЕС.

Также отметим, что Кабмин ранее заявил о приостановке подготовки к Соглашению об ассоциации с ЕС.

Видео: ТСН.