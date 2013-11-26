Евромайдан в Киеве: студенты поют песни, а литовцы признаются в любви к Украине

На Европейской площади проходит митинг оппозиции. По состоянию на 19.30 здесь собралось около 10-15 тысяч человек, но люди продолжают прибывать.

В то же время около 4 тысяч студентов на Майдане Независимости поют песни, пишет ЛигаБизнесИнформ.

Между тем на своей страничке в Facebook свободовец Александр Аронец написал, что Евромайдан на Европейской площади снова переполнен. Движение автотранспорта заблокировано.

Со сцены на Европейской площади признавался в любви к украинцам спикер Сейма Литвы Лорета Граужинене.

"Я люблю вас, украинцы, и верю в вас"? - поприветствовала она украинцев, собравшихся на Евромайдан. Она подчеркнула, что гордится украинцами и рада, что они небезразличны к выбору своей страны. "Литва и дальше готова быть мостом Украины в Евросоюз", - сказала она.

Собравшиеся люди на площади стали скандировать "спасибо". Спикер, в свою очередь принялась скандировать "Украина, Украина!". "Мы призываем вас объединяться ради вашего будущего, ради детей и внуков. Литва верит в правильный выбор Украины. Все будет хорошо!" - заявила она.

Как известно, именно в столице Литвы, Вильнюсе, 28-29 ноября планировалось подписать Соглашение об ассоциации Украина-ЕС.

Ранее сообщалось, что ЕС оставил упоминание о возможном подписании Соглашения об ассоциации с Украиной в обновленном проекте итоговой декларации саммита "Восточного партнерства" в Вильнюсе

Также напомним, что сегодня, 26 ноября, в Киеве объединились два Евромайдана - на Европейской площади и Майдане Независимости.