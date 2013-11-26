Янукович назвал условия Ассоциации с ЕС и попросил не унижать Украину

26 ноября 2013, 20:31

Президент рассказал о неприемлемых требованиях МВФ.

Виктор Янукович

Президент Виктор Янукович назвал условия подписания Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС и раскритиковал Европу за то, что она связала предоставление Киеву денежной помощи с выполнением неприемлемых условий Международного валютного фонда.

Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам, сообщает пресс-служба главы государства. Янукович, в частности, отметил, что в течение последних трех лет представители Евросоюза называли условием выделения Украине технической помощи в размере 610 млн евро подписание соглашения с МВФ о предоставлении Киеву кредита на условиях фонда.

"С 2010 года три года подряд эту конфету в красивой обертке нам показывали и говорили: "Вы их (деньги - ред.) получите, когда с Международным валютным фондом подпишете соглашение". Не надо нас так унижать. Мы не маленькие дети, на сладкие конфеты мы не идем. Мы серьезная европейская страна, а МВФ говорит: "Поднимите тарифы для населения, заморозьте заработные платы и пенсии" и так далее. Я на это никогда не пойду", - сказал Янукович.

Также он назвал переговоры с фондом безрезультатными. "Наши расчеты на то, что нам поможет Международный валютный фонд, завершились ничем. Я лично вел переговоры с МВФ на высоких уровнях и в Украине, и в Соединенных Штатах. Мы получили отрицательный ответ", - рассказал Президент.

Говоря о том, когда Украина может подписать Соглашение об ассоциации, он подчеркнул, что для этого необходимы определенные условия, в частности, усиление экономических позиций Украины.

"Как только мы выйдем на тот уровень, который будет нам комфортен, когда он будет отвечать нашим интересам, когда мы договоримся на нормальных условиях, тогда будем вести разговор о подписании", - подчеркнул Янукович.

Он добавил, что не знает, когда будут созданы такие условия, но хотел бы, чтобы это произошло как можно скорее. "Когда это будет, время покажет", - заметил Президент.

"Мы определились (с европейским вектором развития - ред.), у нас вопросов нет, а вот насчет условий – вопрос принципиальный", - добавил глава государства.

Напомним, Янукович в интервью также заявил, что поедет на саммит в Вильнюсе, где ранее Киев планировал подписать Соглашение об ассоциации.

На прошлой неделе украинский Кабмин принял решение о приостановке процесса евроинтеграции Украины.

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