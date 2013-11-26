Янукович поаплодировал мирному Евромайдану: опубликовано видео

Президент Виктор Янукович поаплодировал мирным акциям протеста в поддержку евроинтеграции, но ускорять процесс не собирается.

Об этом он сообщил во вторник в интервью украинским телеканалам, пишет Украинская правда.

"Как реагировать? Это же мирная акция!", - сказал Янукович.

На замечание журналиста, что она может быть длительной, президент отметил:"Да пожалуйста. Все, что не возражает закон. Аплодирую тем, кто вышел за европейскую интеграцию", - похлопал в ладоши президент.

По его словам, люди четко различают евролозунги и политические лозунги.

"А те, кто вышел решать свои политические вопросы под партийными флагами и с лозунгами, с которыми они уже идут на выборы 2015 года, я тоже это вижу. Кстати, те люди, которые вышли на майданы, они посмотрели и увидели риторику совсем другую", - сказал Янукович.

Президент также дал понять, что не собирается ускорять процесс евроинтеграции.

"Или мы должны завязать глаза и бежать куда угодно? Лоб разбить? Мы и так бежали очень быстро, пробежали за короткий срок очень длинное расстояние - можем получить проблемы", - считает глава государства.

"Мы же не меняем курс. Мы хотим сейчас, чтобы считались с нашими интересами, мы хотим идти по этому пути. Мы его не меняем".

Напомним, ранее Янукович заявил, что поедет на саммит в Вильнюсе, где планировал подписать Соглашение об ассоциации с ЕС.



Также в интервью украинским телеканалам он заявил, что в основе принятия любых государственных решений, в том числе, во внешней политике, лежат национальные интересы Украины, которая не должна быть "бедным родственником".

видео: ИНТЕР