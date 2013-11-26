Украина не выдвигала требований и не просила компенсаций у ЕС - Симоненко

Подписание соглашения об Ассоциации с ЕС на условиях Евросоюза и МВФ означало бы "зачистку" внутреннего экономического пространства в интересах крупных европейских, американских и транснациональных корпораций, уничтожение отечественной промышленности, массовые увольнения, рост безработицы, повышение цен и коммунальных тарифов и, в итоге, превращение Украины в сырьевой протекторат ЕС с дешевой и беззащитной рабочей силой

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Такое мнение выразил лидер Компартии Украины Петр Симоненко, сообщает пресс-служба КПУ.



По ее информации, политик также заявлял о безответственности Кабмина, который, по его мнению, не провел необходимые экономические расчеты, а также не определил риски от потери рынков стран Таможенного союза и путей решения этих проблем.



"Более того, правительство не выдвинуло ни одного требования по защите национальных интересов, защите украинского производителя, не поставило вопрос о "компенсационном пакете" за потерю львиной части внешних рынков после подписания соглашения об Ассоциации и Зоне свободной торговли с ЕС. Такое правительство должно уйти в отставку", - отметил Симоненко.



Он рассказал, что на встрече с миссией Кокса-Квасьневского экс-президент Польши на вопрос о том, на скольких страницах изложены условия, которые Украина выдвинула ЕС на переговорах о зоне свободной торговли и Ассоциации, ответил: ни на одной.



Кроме того, коммунисты отмечают, что в ходе последнего телемоста еврокомиссар по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле подтвердил, что правительство Украины не поднимало перед Еврокомиссией вопросы компенсации за потери украинской экономики, в том числе, для тех предприятий, которые лишатся, в результате подписания Ассоциации, торговых льгот в странах Таможенного союза.



"Насколько я помню, от Украины было только два запроса. Первый касается одного производителя специфической стали, где уже действуют антидемпинговые меры со стороны ЕС. Был также запрос по производителю продовольственной группы, который столкнулся с претензиями России по поводу безопасности продукции", – сказал Фюле.



"Это заявление господина Фюле очень красноречиво демонстрирует, что украинская власть, ведя переговоры с ЕС, отстаивала не интересы народа Украины, не национальные интересы, а лоббировала исключительно интересы определенных олигархических бизнес-кругов, которые она представляет и защищает", – сказал Симоненко.