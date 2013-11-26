Тимошенко обратилась к Евромайдану: уберите партийные флаги

Экс-премьер Юлия Тимошенко призвала активистов убрать партийную символику с Евромайдана.

Об этом говорится в обращении, которое обнародовала Евгения Тимошенко после встречи с матерью в больнице "Укрзализныци, передает УНН.

"Я от всего сердца прошу все политические силы убрать партийную символику, партийные флаги, палатки, лозунги. Все, что мешает нашему абсолютному единству, должно быть немедленно убрано!", - говорится в обращении Тимошенко.

Напомним, сегодня, 26 ноября лидеры оппозиционных сил Арсений Яценюк, Виталий Кличко, Олег Тягнибок и организаторы митинга на Майдане Независимости подписали совместное заявление о единстве киевских Евромайданов - Майдана Независимости и Европейской площади.

Как сообщал "Главред", Президент Виктор Янукович поаплодировал мирным акциям протеста в поддержку евроинтеграции, но ускорять процесс не собирается.