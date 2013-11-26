В Киеве объединились два Евромайдана

В Киеве активисты Евромайдана с Европейской площади объединяются с митингующими на Майдане Независимости.

Об этом сказал лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк со сцены на площади, сообщается на сайте политсилы.

Яценюк зачитал письмо от Юлии Тимошенко, которая призвала все политические силы убрать партийную символику, партийные флаги, палатки и лозунги с Евромайдану.

"Юлия Тимошенко просит, чтобы мы сделали даже больше, чем просит гражданский Майдан. И мы сделаем больше. Мы объединяем два Майдана и идем на Майдан Независимости", - сказал он.

Как сообщает "Украинская правда", после этого люди стали переходить с Европейской площади на Майдан Независимости.



В то же время, пока Евромайданы объединялись, охрану по стелой Независимости усилили нарядом силовиков.

Напомним, ранее экс-премьер Юлия Тимошенко призвала активистов убрать партийную символику с Евромайдана.

Напомним, сегодня, 26 ноября лидеры оппозиционных сил Арсений Яценюк, Виталий Кличко, Олег Тягнибок и организаторы митинга на Майдане Независимости подписали совместное заявление о единстве киевских Евромайданов - Майдана Независимости и Европейской площади.



Как сообщал "Главред", Президент Виктор Янукович поаплодировал мирным акциям протеста в поддержку евроинтеграции, но ускорять процесс не собирается. Все о Евромайдане читайте здесь