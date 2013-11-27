Как в Киеве объединялись два Евромайдана: опубликованы фото

Вечером во вторник, 26 ноября, в Киеве объединились два Евромайдана - акции протеста против остановки евроинтеграции Украины.

Напомним, о решении объединить акции протеста со сцены на Европейской площади объявил Арсений Яценюк. Перед этим он прочитал письмо Юлии Тимошенко, которая призвала объединить Евромайданы и отказаться от партийной символики.

После этого несколько тысяч протестующи с Европейской площади (акция там была масштабной - люди заняли всю площадь) пошли на место общей акции - Майдан Независимости. Уже к 23 часам акции объединились.

"Главред" предлагает читателям фоторепортаж об объединении двух Майданов в столице.

Фото: "Батькивщина", Facebook Ольги Лаппо.