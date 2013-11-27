Янукович пожалел бойцов "Беркута", которые охраняют Кабмин

Президент Виктор Янукович считает, что сотрудники "Беркута" на акциях Евромайдана, в частности, под зданием Кабмина, просто выполняют свои обязанности.

Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам, сообщает ТСН. Глава государства также пожалел правоохранителей, работающих в тяжелом положении.

"Правоохранительная система должна обеспечить безопасность не только тех людей, кто вышел на майдан, но и тех, которые живут рядом. Насколько это соответствует законности, насколько это не нарушает прав людей - здесь, безусловно, такая есть грань. И когда эмоции преобладают над здравым смыслом и когда, например, есть попытки захватить правительство, государственные помещения, этого правоохранители должны не допустить", - уверен Янукович.

Также он отметил, что правоохранителей инструктируют по этому поводу, и посочувствовал им.

"Эти ребята бедные, в сложном положении. Они молодые все стоят, охраняют", - сказал Президент.

Напомним, в своем интервью Виктор Янукович затронул еще ряд тем, в частности, рассказал, когда и при каких условиях Украина подпишет Соглашение об ассоциации с ЕС, и пообещал, что пенсии и зарплаты украинцев будут повышаться.

Видео: ТСН.