Милиция призвала Евромайдан не поддаваться на провокации к штурму Кабмина

Милиция обратилась с призывом к участникам Евромайдана в Киеве и попросила не поддаваться на провокации к штурму Кабмина.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД, передает УНИАН.

"Сейчас в сети Интернет активно распространяются призывы отдельных представителей политических сил и общественных организаций к штурму здания Кабинета министров Украины. В некоторых сообщениях указывается, что акция запланирована на утро среды, 27.11.2013, а главной ее целью является силовой захват власти", - уточнили в милиции.

Учитывая подобные заявления, милиция попросила участников Евромайдана не поддаваться на провокации отдельных политических деятелей, не нарушать общественный порядок и не создавать конфликтных ситуаций, а наоборот, содействовать работникам милиции в охране общественного порядка.

При этом правоохранители подчеркнули, что за нарушение общественного порядка законодательство предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Также милиция предупредила: действиям всех нарушителей в дальнейшем будет дана соответствующая правовая оценка.

Напомним, как сообщал "Главред", массовые акции в поддержку евроинтеграции Украины начались 21 ноября, и проходили, в основном, на Майдане Независимости и Европейской площади.