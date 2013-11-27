На сайте Белого дома появилась петиция о санкциях против Украины

На сайте администрации президента США появилась петиция с требованием ввести персональные санкции против руководства Украины в случае, если не будет подписано Соглашение об ассоциации с ЕС.

Об этом сообщается на официальном портале Белого дома, передает Lenta.ru.

"Мы не можем смириться с тем фактом, что народу Украины отказывают в праве стать ближе к западной цивилизации", — говорится в петиции, размещенной во вторник, 26 ноября.

По мнению авторов документа, санкции должны включать в себя как минимум запрет на въезд в США и страны ЕС руководителей государства и их ближайших родственников, а также замораживании банковских счетов компаний, которые с ними связаны.

Отметим, что формально власти США обязаны реагировать на обращения, собравшие более 100 тысяч подписей, однако, зачастую Белый дом уклоняется от ответа на подобные петиции, объясняя это тем, что их тема не входит в его компетенцию.

По состоянию на 05:30 утра 27 ноября эта петиция собрала 977 подписей. Собрать сто тысяч подписей под этим обращением необходимо до 26 декабря 2013 года.

Напомним, 21 ноября Кабмин приостановил подготовку к заключению Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, заявив, что такое решение принято "в целях обеспечения национальной и экономической безопасности Украины".

После этого в разных городах Украины начались акции с требованиями продолжить курс на евроинтеграцию. Наиболее масштабная акция сторонников евроинтеграции прошла 24 ноября в Киеве, ее участниками стали около 100 тысяч человек.