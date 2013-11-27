Как прошла ночь на Евромайдане: опубликованы фото

На Евромайдане морозную ночь с 26 на 27 ноября провели около тысячи человек.

Об этом сообщает ТСН.

Люди согревались речевками, среди которых - "Нас не спасет евродиван – вставай, приходи на Евромайдан".

К активистам присоединилась певица Руслана, которая позвала на площадь и фронтмена "Океана Эльзы" Святослава Вакарчука.

Отметим, что на Майдане установлены несколько палаток, в которые активисты заходят согреться и перекусить чаем с бутербродами.

Утро активисты встретили исполнением Гимна Украины.